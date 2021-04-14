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Korona Virüs Brezilya'da koronavirüs kâbusu devam ediyor
Korona Virüs

Brezilya'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Koronavirüste dehşeti yaşayan Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 808 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 01:51:00 -
Brezilya'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı. Son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 358 bin 425'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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