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Korona Virüs

Brezilya’da korkutan koronavirüs bilançosu! Ülke, dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 888 artışla 18 bin 859’a yükseldi. Öte yandan Brezilya, 19 bin 954 artarak 291 bin 579'a ulaşan vaka sayısıyla dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:12:00 -
Brezilya’da korkutan koronavirüs bilançosu! Ülke, dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.

Koronavirüste engellenemeyen artış

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Ülke üçüncü sıraya yerleşti

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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