Brezilya'da katedralde silahlı saldırı: 4 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın güneyinde bir katedrale, ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, Sao Paulo'nun 100 kilometre kuzeyinde yer alan Campinas kentindeki Metropolitan Katedrali'nde silahlı bir erkeğin etrafa ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayda birçok kişinin de yaralandığı, saldırganın sonrasında kendisini vurarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Saldırganın kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.



