Brezilya’da kanlı soygun: 10 ölü

Brezilya’nın Guararema kentinde iki bankanın aynı anda ağır silahlı kişiler tarafından soyulması esnasında çıkan çatışmada 10 soyguncu öldü.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinden 80 kilometre uzakta bulunan Guararema kentinde aynı cadde üzerindeki iki bankaya, 30 kişilik silahlı bir grup tarafından soygun düzenlendi. İhbarlar üzerine askeri polis 5 zırhlı araçla olay yerine geldi. Bankalardan birisinin ATM’sinin patlayıcı ile havaya uçurulduğu sırada soyguncular ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 10 soyguncunun öldüğü polis tarafından onaylandı. Askeri polisin verdiği ilk bilgilere göre ise çatışmadan sağ kurtulan soyguncuların bazıları kaçışları sırasında, bir eve girerek aile bireylerini rehin aldı. Daha sonra da serbest bıraktı.

Soygunların olacağı biliniyordu

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Grubu (Gaeco) tarafından bölgede bir saldırı olacağına yönelik ihbarların alındığı bildirildi.

Geçen hafta benzeri saldırı olmuştu

Geçtiğimiz hafta da bir grup ağır silahlı adam, Brezilya Devlet Başkanlığının resmi ikametgahının yanındaki bir otele baskın yapmıştı. Soyguncular 3 ATM’yi patlayıcılarla imha ettikten sonra bir miktar para ile kaçmıştı.