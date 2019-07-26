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Brezilya’da havalimanından 750 kilo altın çalındı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Havalimanı’nda polis gibi giyinen silahlı bir grup, değeri 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen 750 kilo altın ve değerli metalleri çaldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:28
Brezilya’da havalimanından 750 kilo altın çalındı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Havalimanı’nda polis gibi giyinen silahlı bir grup, değeri 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen 750 kilo altın ve değerli metalleri çaldı.


Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hırsızlar, federal polisin kullandığı model araç ve kamyonetlere çıkartmalar yapıştırarak, dikkat çekmeden Guarulhos Havalimanı’na girdi. Siyah takım elbiselerine federal polisin kullandığı rozetlerin benzerlerini takan silahlı grup üyeleri, Guarulhos Havalimanı’ndaki bir kargo terminalinde 2 kişiyi rehin aldı. Şahıslar, 30 milyon dolar değerinde 750 kilo altını ve diğer değerli metalleri çaldı.


Hırsızların Guarulhos Havaalanı’na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta rehineleri serbest bıraktıkları açıklandı. Hırsızların çaldıkları değerli metalleri daha sonra bir minibüs ve bir ambulansa yükledikleri de iddia edildi. Şimdiye kadar kimliği belirlenemeyen suçlularla ilgili havaalanı çalışanları da soruşturuluyor.


Havalimanı yönetiminin soygunla ilgili açıklamasında, "Federal polis araçları gibi kopyalanmış iki araç ve federal polis gibi hareket eden 8 silahlı adam, kargo terminalinin ihracat bölümüne girdiler. İçlerinde altınların da bulunduğu ağırlığı 750 kiloyu bulan ve Zürih ile New York’a gönderilmesi planlanan değerli metalleri aldılar” denildi.


Olayda yaralanan olmadığı ve havaalanında faaliyetlerin aksamadığı belirtildi.


Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların Brezilya Federal Polisi’nin (PF) araçlarını taklit etmek için siyah kamyonetlerin üzerine altın etiketler yapıştırdıkları, PF’ninkilere benzer siyah takım elbiseler giydikleri ve rozetler taktıkları görüldü. İhracat bölümüne giren hırsızlar, çalışanlara metalleri bir forklift ile araçlarına yüklemelerini söyledi. Yerel basın, kargonun nerede olduğunu bulmak için hırsızların bir önceki gece lojistik sorumlusu ve ailesini rehin tuttuğunu iddia etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:28
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