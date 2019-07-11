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Brezilya'da emeklilik reform yasasına yeşil ışık

Brezilya'da emeklilik yaşını erkeklerde 65, kadınlarda 62'ye yükselten reform yasası, Ulusal Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde ilk oylamada büyük çoğunlukla kabul edildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:25
Brezilya'da emeklilik reform yasasına yeşil ışık

ANKARA (AA) - Brezilya'da Ulusal Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan ilk oylamada, emeklilik yaşını erkeklerde 65, kadınlarda 62'ye çıkaran ve sistemi revize eden yasa 131'e karşı 379 oyla kabul edildi.

BBC'nin haberine göre, kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamada çoğunluğun desteğini alan yasa, emeklilik yaşını yükseltmeyi ve işçilerin sistemdeki prim ödemelerini artırmayı öngörüyor.

Sendikalar ve muhalif parti temsilcileri ise yasaya, toplumdaki en yoksul kesimi cezalandıracağı ve daha uzun süre çalışılmasına yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tartışmalı yasanın, Ulusal Kongrenin üst kanadı senatoya taşınması için Temsilciler Meclisinde ikinci bir oylama daha yapılması gerekiyor.

Yeni yasa, bugün 50'li yaşların ortalarında kazanılan emeklilik hakkının, erkeklerde 65'e, kadınlarda 62'ye yükseltilmesi, aynı zamanda prim ödemelerinin 40 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

Brezilya'da mevcut emeklilik sisteminde erkekler 35, kadınlar ise 30 yıl prim ödüyor.

- Emeklilik reformuna tepkiler

Temsilciler Meclisindeki oylamanın, yasanın destekçisi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına önemli bir zafer olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından sosyal medya hesabında Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia'yı tebrik eden Bolsonaro, "Brezilya'nın daha çok iş ve refaha giden yola çıkmak için hiç olmadığı kadar hazır olduğunu" ifade etti.

Oylama sırasında ülkede protesto gösterileri de düzenlendi. Sao Paulo'da göstericilerin ana yolları kapattığı kaydedildi.

Brezilya'da geçmişte birçok hükümet emeklilik sisteminde değişiklik yapmayı denemiş, ancak başarılı olamamıştı. Yeni yasayla ülkede gelecek 10 yılda 237 milyar dolar tasarruf yapılması planlanıyor.

Wall Street Journal'ın Brezilya Ekonomi Bakanlığına dayandırdığı haberine göre de Brezilya hükümeti, bütçesinin yüzde 45'ini emeklilere harcarken, yalnızca yüzde 2,8'lik bölümünü devlet okullarının, hastanelerin, yolların, emniyetin ve altyapının inşasına veya bakımına ayırabiliyor.

Brezilya'da 1964-1985 yıllarındaki askeri diktatörlüğün ardından yapılan 1988 anayasasında, sosyal güvenlik ağları genişletilerek emeklilik maaşları yükseltilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, ülkede ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini belirtmişti.



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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:25
  1. Brezilya
  2. emeklilik yasası
  3. reform

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