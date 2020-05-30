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Korona Virüs

Brezilya'da durum ağırlaşıyor... Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı açıklandı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte bin 124 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:38:00 -
Brezilya'da durum ağırlaşıyor... Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı açıklandı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1124 artarak 27 bin 878'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 928 artışla 465 bin 166'ya ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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