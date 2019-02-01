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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması

01 Şubat 2019 Cuma 23:56
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun, eski şoförüne yüklü miktarda şüpheli ödeme yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın askıya alınması yönünde verilen kararı bozdu.

Yargıç Marco Aurelio Mello, hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlanması ve eski şoförüne yüklü miktarda ödeme yaptığının tespit edilmesi üzerine Flavio Bolsonaro hakkında başlatılan ancak askıya alınan soruşturmanın yeniden başlatılmasına hükmetti.

Mello, Brezilya’da seçilmiş yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlık ve ayrıcalıkların bu soruşturma için geçerli olmadığını, zira isnat edilen suçların Flavio Bolsonaro'nun senatör olarak seçilmeden önce işlendiğini ifade etti.

Avukatlarının talebiyle geçen ay askıya alınan soruşturmanın, savcılar tarafından yeniden başlatılması yönündeki mahkeme kararı, Flavio Bolsonaro'nun senatör olarak yemin ettiği gün verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun hesabında bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanması üzerine Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu'nun (COAF) inceleme başlattığı bildirilmişti.

COAF'un, Flavio Bolsonaro'nun hesabında bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastladığı, şoförünün hesabına ise 3 yılda, 1 milyon 865 bin dolar para transferleri yapıldığı iddiaları Brezilya basınında yer almıştı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:56
  1. Flavio Bolsonaro
  2. yolsuzluk soruşturması

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