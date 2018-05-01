Brezilya'da dehşete düşüren yangın! 26 katlı bina böyle çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Sao Paulo'da, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.

150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, itfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.

Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı.