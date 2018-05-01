Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Brezilya'da dehşete düşüren yangın! 26 katlı bina böyle çöktü

Sao Paulo'da, çoğunlukla evsizlerin kaldığı, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü. İşte saniye saniye binanın çökme anı...

01 Mayıs 2018 Salı 19:54

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

Sao Paulo'da, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.

150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, itfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.

Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:54
  1. brezilya yangın
  2. yangın
  3. Sao Paulo
  4. sao paulo yangın
  5. 26 katı bina yangın
  6. yangın çökme anı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu
    1. Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu
    2. Babel'den ayrılık sinyali: Sosyal..
    3. Filistinli genç canlı canlı..
    4. FETÖ'nün firari mahrem imamları hücre..
    5. Sakarya Nehri'ne düşen şahsın cesedi..
    6. Hollanda'da 2017 'grev yılı' olarak..
    7. Ermenistan'da başbakanlık için gereken..
    8. Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye..
    9. Dicle üç gence mezar oldu
    10. Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
    11. TürkAkım’ı Türkiye sınırına ulaştı
    12. "Türklerle ömür boyu kardeş kalmak..
    13. Katil Esed rejimi, DAEŞ diye..
    14. Pentagon'dan ABD Senatosu'na Türkiye..
    15. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    16. Kılıçdaroğlu Türkiye'den aday..
    17. Bebeklerin damak lezzeti anne..
    18. Ege'de korkutan deprem
    19. Filistin sürecine Japonya da dahil oldu!
    20. ABD'den flaş açıklama: ''DEAŞ'ın sonu..
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?
    5 yıldız konforunda zina! Alenen yapılan fuhşa kim dur diyecek?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek