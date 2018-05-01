Brezilya'da dehşete düşüren yangın! 26 katlı bina böyle çöktü
Sao Paulo'da, çoğunlukla evsizlerin kaldığı, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü. İşte saniye saniye binanın çökme anı...01 Mayıs 2018 Salı 19:54
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, alevlere teslim olan 26 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
Sao Paulo'da, terk edilmiş 26 katlı bir binada yerel saatle 01.20'de başlayan yangın hızla yayıldı ve 90 dakika sonra tüm bina çöktü.
150'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 1 kişinin öldüğü belirtilirken, itfaiye ekipleri çöken binanın enkazı altında daha fazla kişinin olmasından endişe ediyor.
Binanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, çevre binalar boşaltıldı.
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