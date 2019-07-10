Brezilya'da çöken maden atık barajı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 25 Ocak'ta çöken maden atık barajıyla ilgili olarak mahkeme, işletmeci şirket Vale'yi tazminata mahkum etti.

Mines Gerias Bölge Mahkemesi, 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği olaydaki sorumluluğu nedeniyle işletmeci şirketin tüm insani zararların yanı sıra maddi ve çevre zararlarını da karşılamasına karar verdi.

Kararda tazminat konusunda somut bir meblağ belirtilmezken, şirketin dondurulan 2,9 milyar dolar değerindeki varlıkları üzerindeki tedbirin süreceği kaydedildi.

Şirketin tedbir altındaki varlıklarının kamuya ve kurbanlara yapılacak tazminat ödemelerine karşılık müsadere edilebileceği kaydedildi.

13 milyon metreküp atığın çevreye yayılmasına sebep olan facianın ardından baraj çevresinde yaşayan yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti. Olayda 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.