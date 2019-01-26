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Brezilya'da çöken maden atık barajı

7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı- Yaklaşık 150 kişiden hala haber alınamıyor

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:38
Brezilya'da çöken maden atık barajı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Minas Gerais eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 150 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Madencilik şirketi yetkilileri, baraj çöktüğü esnada olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğu ve bunlardan 279'unun kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.

İtfaiye ekipleri ise olaydan sonra bölgede 200 kişiden haber alınamadığını açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:38
  1. Brezilya
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