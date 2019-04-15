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Brezilya'da çöken iki bina

Ölü sayısı 9'a yükseldi

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:59
Brezilya'da çöken iki bina

ANKARA (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde üç gün önce ruhsatsız iki binanın çökmesinin ardından ölü sayısı 9'a yükseldi.

Ülke basınında yer alan haberde, kentin yaşa dışı güçlerin kontrolü altındaki bir bölgesinde dört katlı iki binanın çökmesinin ardından 7 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Yaralı 10 kişinin tedavilerinin devam ettiği, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan 15 kişiyi aradığı ifade edildi.

Bölgede geçen hafta şiddetli yağışlar etkili olmuştu.


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:59
  1. bina
  2. Brezilya
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