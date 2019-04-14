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Brezilya’da çöken binalarda ölü sayısı 9’a yükseldi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin Muzema mahallesinde cuma günü iki binanın çökmesinden sonra yapılan arama çalışmaları sonucu ölü sayısı 9’a yükseldi.

14 Nisan 2019 Pazar 21:03
Brezilya’da çöken binalarda ölü sayısı 9’a yükseldi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin Muzema mahallesinde cuma günü iki binanın çökmesinden sonra yapılan arama çalışmaları sonucu ölü sayısı 9’a yükseldi. Kayıp sayısı ise en az 15 olarak açıklandı.


Brezilya’ın Rio de Janeiro şehrinin Muzema gecekondu mahallesinde cuma günü iki binanın çökmüş, bina sakinleri moloz yığını altında mahsur kalmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında iki cesede daha ulaşılınca, ölü sayısı 9’a yükseldi. İtfaiye yetkilileri, 6 katlı binanın enkazında yaptıkları kurtarma çalışmasında bir erkek ve bir de kadının cesedine ulaşıldığını kaydetti.


Muzema gecekondu mahallesinin silahlı çetelerce kontrol edildiği biliniyor. Rio de Janeiro Belediye Meclisi yetkilileri ise “Silahlı çetelerin etkisi altında olan bölgede, belediye teknisyenleri inceleme yapmak için Askeri Polis desteğine ihtiyacı var” açıklamasında bulunuldu.


İki bina, Rio de Janeiro’da hayatı felce uğratan sağanak yağışların ardından çökmüştü. Eyalet meclisi yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:03
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