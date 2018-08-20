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Brezilya'da çatışma: En az 11 ölü var!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde çıkan çatışmada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:40
Brezilya'da çatışma: En az 11 ölü var!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çıkan çatışmada en az 11 kişi öldü. Ordu Sözcüsü Carlos Cinelli, polis ve askerlerin katıldığı operasyonlarda çatışma çıktığını ve en az 11 şüphelinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmada 2 askerin de yaralandığı kaydedildi. Operasyonda ayrıca 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Kentte 2016 yılında düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında yaşanan suç olaylarından dolayı, askerlere de operasyonlara katılması yetkisi verilmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:40
  1. Ordu
  2. Brezilya

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