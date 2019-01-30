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Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

30 Ocak 2019 Çarşamba 03:37
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.

Latin Amerika basınına yansıyan haberlere göre, yetkililer, Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e yükseldiğini ve kayıp 276 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan faciada şu ana kadar 192 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden 84 kişiden 42'sinin kimliği doğrulandı.

Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:37
  1. Brezilya
  2. maden atık barajı
  3. Vale SA

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