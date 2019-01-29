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Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

29 Ocak 2019 Salı 04:39
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden 35'inin kimliği doğrulanırken kayıp 279 kişinin arandığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının barajın, işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarında yoğunlaştığı bildirildi.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 04:39
  1. Brezilya
  2. maden atık barajının çökmesi
  3. Vale SA

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