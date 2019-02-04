0553 313 94 23

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:02
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

ANKARA (AA) - Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 134'e çıktığı belirtildi.

Cesedine ulaşılan 120 kişinin kimliğinin belirlendiği, 14 kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğinin aktarıldığı açıklamada, barajın çökmesi sonucu 105 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:02
  1. baraj
  2. Brezilya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Selman el-Avde'nin serbest bırakılması yönünde bir işaret yok"
    1. "Selman el-Avde'nin serbest..
    2. Maçın ardından
    3. Maçın ardından
    4. "AB güvenilir bir ortak olduğunu..
    5. Akit Müslümanları uyarınca rahatsız..
    6. Bir şehir diken üstünde! 600 kişi..
    7. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    8. Dünya Kanser Günü
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. "Trump günün yüzde 60'ını kendine..
    11. Rakamlar açıklandı! Ertuğrul'un yeri..
    12. "Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle..
    13. İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit..
    14. BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu
    15. Libya'nın batısında şark çıbanı..
    16. Tunç Soyer, sessizliğini bozdu:..
    17. "Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi..
    18. Maçın ardından
    19. AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı
    20. ABD'de gençlerde obeziteye bağlı..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor