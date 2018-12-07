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Brezilya'da banka soygunu girişimi

Soyguncularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü

07 Aralık 2018 Cuma 20:15
Brezilya'da banka soygunu girişimi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.

Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada biri çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölen diğer kişilerin soyguncu mu yoksa polis memuru mu olduğuna dair bilgi verilmedi.

Milagres Belediye Başkanı, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:15
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