0553 313 94 23

Brezilya'da atık barajının çökmesi

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu:-"Bu baraj kazasında ölen insanlar maalesef teknik ve mühendislik anlamda değerlendirmek gerekirse ihmal nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir"-"Bu tip tesisler yapıldığı zaman artık günümüz şartlarında mutlaka ve mutlaka bunların deformasyon ölçümlerinin yapılması ve duyarlı sensörlerle, nem ölçerler, toprak nemi ölçerler veya termal kameralarla bunların izlenmesi gerekir"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:58
Brezilya'da atık barajının çökmesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve BEÜ Afet Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesiyle ilgili, "Bu baraj kazasında ölen insanlar maalesef, teknik ve mühendislik anlamda değerlendirmek gerekirse ihmal nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir." dedi.

Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj kazalarının erken uyarı yapılabilecek kazalar olduğunu söyledi.

Doğaya insan unsuru bir yapı yerleştirildiğinde bunun her zaman can ve mal kaybına bir risk oluşturduğunu anlatan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Baraj kurduğunuz zaman da mutlaka bu baraj bir tehdittir. Bunun bir yıkılma ihtimali düşük ihtimalli de olsa bulunur. Dolayısıyla bu tip tesisler yapıldığı zaman artık günümüz şartlarında mutlaka ve mutlaka bunların deformasyon ölçümlerinin yapılması ve duyarlı sensörlerle, nem ölçerler, toprak nemi ölçerler veya termal kameralarla bunların izlenmesi gerekir. Böylece baraj çökmesi gibi tehlikelerin gerçekleşmeden önce erken uyarıların yapılması amaçlanır. Brezilya'daki kazada böyle bir sistem olsaydı, baraj çökmeden önce barajın etki alanı içerisinde yaşayan veya çalışan insanlara erken uyarı yapıp bu insanların olay olmadan önce hayatlarını kurtarmak mümkün olabilirdi. Dolayısıyla bu baraj kazasında ölen insanlar maalesef teknik ve mühendislik anlamda değerlendirmek gerekirse ihmal nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir."

Kutoğlu, bir izleme sistemi olsaydı buradaki su sızıntısının toprak içerisinde yayılması tespit edilip, barajın yıkılmadan önce tedbir alınmasına, alınamıyorsa da burada yaşayan, çalışan insanların o bölgeden boşaltılması mümkün olabileceğini dile getirdi.

Görüntülerde katı yer tabakasının birdenbire bir çamur yığını olarak aşağıya aktığının görüldüğünü ifade eden Kutoğlu, "Demek ki burada baraj gövdesiyle su arasında bulunması gereken yalıtım sisteminde bir sızıntı olmuş olmalı. Bu sızıntı nedeniyle baraj gövdesine, barajın ön tarafına gövdeye bir su kaçağı olmuş ve bu uzun süre devam etmiş, sonucunda da barajın gövdesi artık stabilitesini kaybetmiş, bir çamur yığınına dönüşmüş ve kendini aşağıya doğru bırakmış. Kendini aşağıya doğru bırakınca da onun arkasındaki su tabakası serbest kalıp bütün vadi boyunca yayılarak maalesef yüzlerce insanın hayatının kaybolmasına neden olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

-"Günümüz şartlarında bu izlemeler çok kolaylıkla yapılabiliyor"

Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de de buna benzer maden atık barajları, termik santral atık barajları, belediyelerin içme suyu barajları, elektrik santrallerinin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunların ne kadarının deformasyon ölçmesi ve izlemesi yapılıyor bunu açıkçası bilmiyoruz. Eğer yapılmıyorsa bunların mutlaka yapılması ve takip edilmesi gerekir. Çünkü günümüz şartlarında bu izlemeler çok kolaylıkla yapılabiliyor. Bunun yanı sıra bu barajlarda bir kaza, çöküntü meydana geldiğinde bunların etkileyici alanlardaki yapıların, envanterinin çıkartılması gerekiyor ve gerekiyorsa da muhtemel istenmeyen durumlar karşısında can kaybının olmaması için bunların etki alanı dışarısına çıkartılması gerekiyor. Allah korusun, bugün Brezilya'da meydana geldi yarın bir gün bizim ülkemizde de meydana gelebilir. Bu yüzden bizler araştırmacı ve teknik elemanlar olarak bu olaydan yola çıkarak yetkilileri uyarmak istiyoruz."

-Olay

Brezilya'nın Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu son belirlemelere göre yaşamını yitirenlerin sayısının 150'ye çıktığı, 186 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:58
  1. atık barajı
  2. Brezilya
  3. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik sağlayacak bir paket açıklayacak"
    1. "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik..
    2. Erdoğan: Kendi ayaklarımızın üzerinde..
    3. CHP'de deprem! Tamamı istifa etti
    4. Fatih Terim'den babasına son görev
    5. Sosyal medyadan iğrenç ilan! Polis..
    6. Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis..
    9. "4. Dünya Göçebe Oyunları" stratejisi..
    10. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    11. ABD'nin yardımları durdurma kararı..
    12. Berber dükkanında skandal! Özel fuhuş..
    13. SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız
    14. "Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si..
    15. Pegasus'a uluslararası ödül
    16. "Yeni başarı hikayesini hep beraber..
    17. 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı..
    18. Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e..
    19. Mübaşirler asli görevlerine dönüyor
    20. Fenerbahçe'den yeni transferlere imza..
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...