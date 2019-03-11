Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı11 Mart 2019 Pazartesi 18:42
SAO PAULO (AA) - Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 7 kişinin ölümüne yol açtı.
Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.
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