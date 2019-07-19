Brezilya'da aracını protestocuların üzerine süren şoför tutuklandı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde aracını protestocuların üzerine süren ve bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan bir kişi tutuklandı.

Polis şefi Julio Cesar Brugnoli, yaşı 60 civarındaki şoförün aracını, Valinhos bölgesinde "Topraksız Kır İşçileri Hareketi" (MTS) protestocularının üzerine sürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu kişinin ifadesinde, protesto nedeniyle trafikte sıkıştığını, protestocuların kendisine taş attığını ve bu nedenle kasıtsız olarak aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü iddia ettiğini aktaran Brugnoli, görgü tanıklarının ise bu iddiayı kabul etmediğini söyledi.

Brugnoli, bir kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan şoförün tutuklandığını kaydetti.

Brezilya'da topraksız bırakılan işçilerin haklarını savunmak, kırsal alanlarda adaletsizlik ve sosyal eşitsizliğe karşı mücadele etmek isteyenler tarafından kurulan MTS, ülkede toprak reformu yoluyla yoksul işçilere tarım arazilerine erişim hakkının tanınmasını talep ediyor.



