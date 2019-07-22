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Brezilya'da Amazonlar hakkında rapor yayımlayan devlet kurumuna suçlama

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki kayıplar hakkında rapor yayımlayan Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsünün "ülkenin itibarını zedelediğini" ileri sürdü

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
Brezilya'da Amazonlar hakkında rapor yayımlayan devlet kurumuna suçlama

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanlarındaki kayıplar hakkında rapor hazırlayan devlet kurumunu "ülkenin itibarını zedelemekle" suçladı.

Bolsonaro, G21 haber sitesine yaptığı açıklamada, uydu görüntülerini inceleyerek Amazonlar'daki orman kayıpları hakkında rapor hazırlayan Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsünü (INPE), hükümete danışmadan rapor yayımlayarak ülkenin uluslararası imajını olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirdi.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığına bağlı INPE'nin geçen hafta yayımladığı raporda, uydu görüntülerinde temmuz ayının ilk yarısında Amazon bölgesinde bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın yok olduğunun tespit edildiği bildirilmişti. Raporda, söz konusu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 daha fazla kayba işaret ettiğinin altı çizilmişti.

Bolsonaro, 2 gün önce yaptığı açıklamada da INPE'nin güvenilirliğini sorgulamış ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

INPE Başkanı Ricard Galvao ise Bolsonaro'ya yanıt olarak yaptığı açıklamada, kurumunun manipüle edildiği iddialarının doğru olmadığını, söz konusu verilerin kamuya açık olduğunu ve uluslararası bilimsel dergilerde de yayımlandığını vurgulamıştı.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
  1. Amazon
  2. INPE
  3. Jair Bolsonaro

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