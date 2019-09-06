0553 313 94 23

Brezilya'da Amazon yangınları protestosu

Rio de Janeiro'da toplanan göstericiler Brezilya hükümetinin Amazonlar'da izlediği çevre politikasını protesto etti

06 Eylül 2019 Cuma 10:59
Brezilya'da Amazon yangınları protestosu

RIO DE JANERIO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hükümetin Amazonlar'da uyguladığı çevre politikasını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve hükümetinin Amazon ormanlarında devam eden yangınlara yol açan çevre politikalarının protesto edildiği gösteriye, çok sayıda kişi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Amazon yerlileri katıldı.

Bazı göstericilerin Bolsonaro ve Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles'in maskelerini takarak ellerindeki sembolik testereyle ağaç kesme eylemini canlandırdığı bazılarının da "Amazon için mücadele et!" yazılı tişörtler giydiği gözlendi.

Gösteriye katılan Brezilya Çevre Bakanlığı işçilerinin bağlı olduğu sendikanın lideri Andre Barbosa, hükümetin çevreyi koruyan yasaları her geçen gün zayıflattığını ve çevrenin öneminin göz ardı edildiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Amazonlar'daki orman yangınlarının sonlandırılması amacıyla bugün Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan zirveye ameliyat olacağı için katılamayacağını bildirmişti.

- Brezilya'daki orman yangınlarında bir yılda yüzde 83 artış

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını çıktığını açıklamıştı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu. Ayrıca bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

- Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçlamıştı

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:59
  1. amazonlar
  2. Brezilya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
    1. Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 4..
    2. Okulların açılıyor, seyahat sektöründe..
    3. Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?
    4. Denizli’de karpuz yüklü kamyonet..
    5. Odunpazarı Modern Müze kapılarını..
    6. "Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih..
    7. CHP'den akaryakıt fiyatlarına..
    8. Kastamonu'da sahilde görülen flamingo..
    9. Çinlilerin kiraz ve siyah incire..
    10. Sonbaharda migren şikâyetlerini..
    11. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    12. Döşemealtı Belediyesi’nden sağlıklı..
    13. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    14. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    15. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    16. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    17. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    18. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    19. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    20. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    21. Avrupa borsaları
    22. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    23. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    24. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    25. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    26. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    27. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    28. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    29. Milli boksörler yumruklarıyla dünyayı..
    30. Üç kuşağı başpehlivan aile
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!