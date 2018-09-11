Brezilya'da ağır silahlarla cezaevi baskını! 105 mahkum firar etti
Brezilya'nın Paraiba eyaletinde bir cezaevine ağır silahlı 20 kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıyla birlikte 105 mahkumun firar ettiği, düzenlenen operasyonla 41'inin yakalandığı ve 1 polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.11 Eylül 2018 Salı 15:39
Brezilya'da bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis öldü, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletinde ağır silahlı 20 kişi, Romeu Goncalves Abrantes Cezaevine saldırdı.
Çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.
EN YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVLERİNDEN BİRİ
Saldırıda, cezaevinin ön cephesi havaya uçuruldu. Mahkumlardan 105'i buradan firar etti.
Kaçan mahkumlardan 41'i düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğerlerini arama çalışmaları ise devam ediyor.
KAPASİTESİNİN YAKLAŞIK 2 KATI FAZLASI MAHKUM KALIYOR
Cezaevinin ülkenin en yüksek güvenlik sistemleriyle donatılanlardan biri olduğu belirtiliyor.
Brezilya'da 2016 rakamlarına göre 368 bin 49 kişi kapasiteli cezaevlerinde 727 bin 712 mahkum kalıyor.
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