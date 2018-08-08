0553 313 94 23

Brezilya Venezuelalı göçmenlere sınırını tekrar açtı

Brezilya komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere sınırını tekrar açıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:14
Brezilya Venezuelalı göçmenlere sınırını tekrar açtı

Federal Yargıç Helder Barreto'nun, pazartesi günü, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açıldı.

Alt mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, göçmenleri ağırlamanın zorluklarından dolayı "kapıları kapatmak" gibi kolay yolu seçmenin meşru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki sınırı kapatmanın, uluslararası hukuk çerçevesinde korunma hakkına sahip olan bireylerin durumunu etkileyebileceği belirtildi.

Barreto'nun kararında, göçmen akışını karşılayabilecek uygun şartlar sağlanana kadar sınır geçişlerinin durdurulacağı, yasağın hava ve deniz yoluyla gelen göçmenleri kapsamayacağı bildirilmişti.

Öte yandan tedbirin ülkenin kuzey eyaletlerinde Venezuelalı göçmenlerin gelişiyle yaygınlaşan kızamık vakalarına karşı tedbir alınmaya başlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekmişti.

Venezuelalı göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Amazonas ve Roraima eyaletlerinde görülen salgın binden fazla kişiyi etkilerken, 5 çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kara sınırından günde yaklaşık 800 Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor.

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:14
  1. brezilya
  2. Venezuela

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı kadının bir sözü işi bitirdi
    1. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    2. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    3. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    4. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    5. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    6. Kredi kartı borcundan takibe..
    7. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    8. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    9. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    10. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    11. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    12. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    13. Antalya'da define ararken ormanı..
    14. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    15. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    16. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    17. Tercihte akademik karneye de bakın
    18. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    19. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    20. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Üçüncüsü..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...