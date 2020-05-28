Brezilya ve Meksika’dan korkutan rakamlar! Koronavirüs Latin Amerika’yı kırıp geçiriyor

Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Meksika'da etkili olan koronavirüs nedeniyle her iki ülkeden de korkutan rakamlar geliyor. Son 24 saatte Brezilya'da yine binin üzerinde ölüm yaşanırken, Meksika'da ise bir günde görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi.

Latin Amerika’da en fazla ölüm yaşanan ülke

Ülkedeki vaka sayısı 20 bin 599 artışla 411 bin 821'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika’da korkutan rakamlar

Bir diğer Latin Amerika ülkesi olan Meksika'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.

Bir günde görülen en yüksek vaka sayısı

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti.

Dün, Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.