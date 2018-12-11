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Brezilya ve Çekya'ya "Büyükelçiliklerinizi Kudüs'e taşımayın" çağrısı

11 Aralık 2018 Salı 21:09
Brezilya ve Çekya'ya "Büyükelçiliklerinizi Kudüs'e taşımayın" çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Brezilya ve Çekya'ya Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamaları çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda Filistin ile ilgili aldığı kararlar çerçevesinde iki ülkeye bu çağrı yapıldı.

Oturumda, Brezilya'nın geçen ay, Çekya'nın da birkaç ay önce Tel Aviv büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamalarına yönelik harekete geçilmesi istendi.

Bu kapsamda, Brezilya ve Çekya parlamentosuna yazı gönderilerek ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamaları, uluslararası fikir birliğine ve yasalara saygı göstermeleri, ortak tarihi ilişkilerin hatırlatılması ve Filistin davasını desteklemelerinin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

Arap Parlamentosu ayrıca, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili Filistin yönetiminin alacağı tüm kararları ve uygulamaları desteklemeye yönelik sabit tutumunun değişmediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:09
  1. Arap Parlamentosu
  2. Brezilya
  3. çek cumhuriyeti
  4. Filistin
  5. Mısır

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