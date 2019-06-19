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Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun silah taşıma kararnamesine iptal

Brezilya Senatosu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun imzaladığı ülkede silah taşımayı kolaylaştıran kararnameyi iptal etti

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:08
Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun silah taşıma kararnamesine iptal

ANKARA (AA) - Brezilya Senatosu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede, silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnamesinin iptali yönünde karar verdi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Bolsonaro'nun ülkede silah taşımaya esneklik getiren başkanlık kararnamesini senatoda yapılan oylamada 28'e karşı 41 oyla iptal etti.

Haberde, Bolsonaro'nun seçilmesinde kilit rol oynayan silah endüstrisi, tarım sektörü ve baskı gruplarının da desteğiyle kararnamenin Temsilciler Meclisinde reddedebileceği öne sürüldü.

Yılbaşında işbaşı yapan Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törenle, seçim kampanyası sırasında verdiği, şiddetle mücadele için "iyileri" silahlandırma sözünü yerine getirerek, silah taşımayı kolaylaştıran kararnameye imza atmıştı.

Başkanlık kararnamesi, Brezilya'da bundan böyle silah almak için başvuruda bulunanların, ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve kayıt yenileme süresini 5'ten 10 yıla çıkarıyor.

Brezilya'da silah satın almak için başvuruda bulunacakların yine en az 25 yaşında olmaları, sicillerinin temiz olması, düzenli bir işte çalıştıklarını ve sabit bir ikamete sahip olduklarını kanıtlamaları, psikolojik testten ve silah eğitiminden geçmeleri gerekiyor.

Brezilya ordusunda geçmişte yüzbaşı olarak görev yapan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçimlerde en popüler aday haline getirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:08
  1. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

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