Brezilya ordusunun Rio görevi sona erdi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya ordusunun, Rio de Janeiro kentinde şubat ayında devraldığı asayiş görevini tamamladığı bildirildi.

Rio de Janeiro'nun kamu güvenliğine müdahaleden sorumlu General Walter Souza Braga Netto, şehirdeki görevlerinin 31 Aralık itibarıyla sona ereceğini, törenle duyurdu.

Netto, asayiş görevini tüm hedefleri gerçekleştirerek eksiksiz yerine getirdiklerini ifade etti.

Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ay başında ordunun Rio'dan çekileceğini açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, uyuşturucu çeteleriyle sık sık çatışmaların yaşandığı kentte artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için orduyu devreye sokmuştu.

Hükümet, şiddet olaylarında artış kaydedilen başkent Rio de Janeiro'daki 800 kenar mahallede kontrolü ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç çeteleriyle mücadele için kente yüzlerce polisin yanı sıra binlerce asker konuşlandırmıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann, ağustosta kentte ordunun devraldığı güvenlik görevini, bir yıl daha sürdürmesini önerdiğini ancak Brezilya Silahlı Kuvvetlerinin bu öneriyi reddettiğini söylemişti.