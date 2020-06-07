Brezilya koronavirüs verilerini sildi

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise verilere dair gecikmeleri ve rakamların yeniden revize edilmesini savundu.

Bolsonaro, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği rakamların çarpıtılmış olduğunu belirterek, bunların "abartılı" olduğunu ima etti. Ayrıca Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtılmış olduğunu da dile getirdi.

Daha sonra Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Covid-19 salgınına ilişkin toplam rakamların, ülkenin mevcut durumunu temsil etmediğini kaydetti.

Diğer yandan bir eyalet sağlık departmanı yetkilisi, Bolsonaro’nun açıklamalarına tepki göstererek, "Covid-19 ölümlerini görünmez hale getirmeye çalışan otoriter, duygusuz, insanlık ve etik dışı teşebbüs başarılı olmayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlık, vakaları gösteren internet sitesini kapattı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, cuma günü eyaletlere göre günlük, haftalık ve aylık enfeksiyon ve ölüm vakalarını gösteren internet sitesini kapatmıştı.

Site tekrar açıldığında ise ülkede eyaletlere göre aktarılan vaka bilgileri silinerek, sadece son 24 saate ilişkin veriler gösterildi.

Dünyanın 7’inci en kalabalık ülkesi Brezilya’nın nüfusu 210 milyonu bulurken, ülke, dünyada en çok Covid-19 vakasının görüldüğü ABD’den sonra ikinci sırada geliyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının gün içinde açıkladığı verilere göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükselmiş, ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaşmıştı.

Son aylarda Covid-19 salgını nedeniyle siyasi çalkantıların yaşandığı ülkede Sağlık Bakanı Nelson Teich, geçen ay Bolsonaro ile Covid-19 salgını konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.