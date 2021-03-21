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Korona Virüs Brezilya koronavirüs kâbusunu yaşıyor
Korona Virüs

Brezilya koronavirüs kâbusunu yaşıyor

Brezilya'da vaka sayısının her geçen gün artması nedeniyle ülke genelinde hastanelerin kapasiteleri neredeyse dolmuş durumda. Sao Paulo'da ise yoğun bakımda yatak için sıra bekleyen bir koronavirüs hastası yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 02:24:00 -
Brezilya koronavirüs kâbusunu yaşıyor

Brezilya'da vaka ve can kaybı her geçen gün artıyor. Ülke genelinde sağlık sistemi alarm veriyor. Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'da yeni kısıtlamalara rağmen virüsün yayılması kontrol altına alınamıyor.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 724 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Son tedbirler de sokaklardaki kalabalığı önleyemedi. Sao Paulo'da otobüs durakları ve tren istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Kentteki hastanelerin kapasiteleri de doldu.

Yoğun bakımda yer olmadığı için hastalar saatlerce ambulanslarda bekletiliyor. Zaman zaman hastalar yatak sırası beklerken hayatını kaybediyor. Belediye başkanı Bruno Covas durumun ciddiyetine dikkat çekti. Eyalet valisi vatandaşlara acil durum uyarısında bulundu. Evde kalmaları ve dışarıda maske takmaları çağrısı yaptı. Brezilya genelindeki hastanelerde sadece 20 gün yetecek kadar ilaç kaldığı belirtiliyor.

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