  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'den seferberlik çağrısı

Rus uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması: Örnek teşkil ediyor

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

İYİ Parti önünde toplanan LGBT'li sapkınlardan 'özel' teşekkür!

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Demirtaş'ın dilinin altındaki baklaya işaret etti! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken sözler

Süveyş kanalını kapatan geminin sahibinin cezası belli oldu!

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Korona Virüs Brezilya felaketi yaşamaya devam ediyor
Korona Virüs

Brezilya felaketi yaşamaya devam ediyor

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 769 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:24:00 -
Brezilya felaketi yaşamaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 325 bin 284'e, 91 bin 97 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 839 bin 844'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 239 bin 99'a çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ölü sayısı ortalama 2 bin 900’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar
Dünya

‘İntikam alacağız’ diyerek duyurdular! Pakistan'a savaş açtılar

Hindistan ile sınır hattında kriz yaşayan Pakistan'da bir sıkıntı daha çıkmak üzere. Ülkede sınır hatlarında yer alan Pakistan Talibanı, ülk..
Dev hamle! Ucuz marketler geliyor
Gündem

Dev hamle! Ucuz marketler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla açılarak satış yapmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Türkiye geneline yayılmaya ..
ABD'den İsrail'i sarsacak karar
Dünya

ABD'den İsrail'i sarsacak karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki faaliyetlerini işgal olarak yorumladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay