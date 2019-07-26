Brezilya Devlet Başkanı'nın telefonunu hacklemeye çalışan şebekeye gözaltı

SAO PAULO (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ve üst düzey devlet görevlilerinin telefonunu hacklemeye çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun telefonunu hackleme girişiminde bulundukları iddia edilen 4 kişinin Sao Paulo kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şebeke olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen zanlıların, Bolsonaro'nun yanı sıra Adalet Bakanı Sergio Moro ve 4 üst düzey devlet görevlisinin daha telefonlarını hedef aldığı belirtildi.

Bolsonaro, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı yetkililerinin şebekenin şahsi telefonunu hedef aldığı bilgisini kendisine aktardığını belirtti.

Adalet Bakanı Moro da geçmişte "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcı olarak yaptığı telefon görüşmelerinin geçen haziranda medyaya sızdırılmasının da söz konusu şebekenin işi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Federal Savcılığa bağlı çalışan bilişim uzmanları, mali suçlara odaklanan şebekenin, binden fazla telefondaki kişisel mesajları ve diğer iletişim içeriğini ele geçirmiş olduğundan şüpheleniyor.

Moro, 2015-2018 yıllarında Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ve çok sayıda siyasetçinin yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı, "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürütmüştü.

O dönem federal yargıç olarak görev yapan Moro'nun, 1 Ocak 2019 'da göreve başlayan Jair Bolsonaro hükümetinde adalet bakanlığı görevini kabul etmesi, yürüttüğü yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının siyasi motivasyonla yapıldığına yönelik iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.



