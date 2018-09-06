Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer hakkında yolsuzluk iddiası

Brezilya'da federal polisinin hazırladığı bir raporda, Devlet Başkanı Michel Temer'in yolsuzluk yaptığı iddia edildi.

Raporda, yapılan soruşturmalar kapsamında, Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği ifade edildi.

Mahkemeye oluşan raporun Başsavcı Raquel Dodge'e ulaştırılacağı ve Temer hakkında suçlamada bulunup bulunulmayacağına Dodge'nin karar vereceği bildirildi. Temer tarafından görevine atanan Başsavcı Dodge’nin, devlet başkanına yönelik dava açılmasına karar vermesi halinde, Brezilya Temsilciler Meclisi Komisyonunun üçte ikisinin Temer'in görevden alınması ve yargılanmasını kabul etmesi gerekiyor.

Temer'e karşı dava açılması için daha önce iki kez Temsilciler Meclisinde oylama yapılmış ama onay çıkmamıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Devlet Başkanı Temer'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek.

Ülkede "Araba Yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.