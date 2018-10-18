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Brexit'ten bunalan AB liderleri kendilerini içkiye verdi

29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden çıkacak olan İngiltere ile hala bir anlaşma yapamayan AB liderleri zirvenin sonunda soluğu barda aldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:54
Brexit'ten bunalan AB liderleri kendilerini içkiye verdi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) yılan hikayesine dönerken dün ve bugün Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesini İngiltere Başbakanı Theresa May'le mart ayına dek nihai anlaşmaya varma mühletinin efkarı bastı.

Dünkü görüşmelerde kesin sonuca götürecek bir uzlaşmaya varılamadı. AB üyesi 27 ülkenin liderleri, zirvede May'in uzun konuşmasını dinledikten sonra kendilerini içkiye verdi.

Mola verme ihtiyacı hisseden liderlerden bazıları, bir bara gitti ve bira içip patates kızartması yiyerek rahatlamaya çalıştı.

Dün gece Brüksel'in Grand Place meydanında Roy D'Espagne isimli tarihi mekanın tavanından sarkan Ortaçağ şövalyesi kuklalarının altında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel baş başa verdi.

Mekanın müşterilerinden birinin Brexit müzakerelerinin nasıl gittiğini sorması üzerine, Merkel'in "Lütfen, harika bir akşam geçiriyoruz, ne olur bununla mahvetmeyelim" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:54
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  4. Brüksel
  5. AB liderler zirvesi
  6. İngiltere Başbakanı Theresa May
  7. Grand Place meydanı
  8. Roy D'Espagne
  9. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  10. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  11. Belçika Başbakanı Charles Michel
  12. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel
  13. Brexit müzakereleri

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