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Brexit'te "tedbir maddesi" tartışmaları

İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox, Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemenin ülkenin AB kurallarına süresiz bağlı olma riskini ortadan kaldırmadığını söyledi- Cox'un olumsuz görüşünün İngiliz Parlamentosundaki Brexit anlaşması oylamasının sonucunu etkileyeceği belirtiliyor

12 Mart 2019 Salı 15:33
Brexit'te "tedbir maddesi" tartışmaları

LONDRA (AA) - İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox, Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin ek güvenceler getiren yeni düzenlemenin ülkenin Avrupa Birliği (AB) kurallarına süresiz bağlı olma riskini ortadan kaldırmadığını bildirdi.

Cox, tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"ne ilişkin dün AB ve İngiltere'nin üzerinde anlaştığı yeni düzenleme konusunda "yasal görüşü"nü açıkladı.

Düzenlemenin İngiltere'nin isteği dışında süresiz şekilde tedbir maddesine tabi olma riskini azaltsa da tam olarak ortadan kaldırmadığını belirten Cox, dün üzerinde uzlaşmaya varılan değişikliğin İngiltere'ye AB'nin onayı olmaksızın anlaşmayı sonlandırmak için "uluslararası yasal yollar" sunmadığını ifade etti.

Cox'un görüşü, İngiliz Parlamentosunda yapılacak Brexit anlaşmasının oylanmasından önce kritik öneme sahip. İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni düzenlemenin ek güvenceler getirdiği için anlaşmanın kabulüne yardımcı olacağını umuyordu ancak Cox'un olumsuz görüşünün oylamanın sonucunu etkileyeceği belirtiliyor.

- Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını ve Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

- Son dakika değişikliği

İngiltere Başbakanı May, bugün yapılacak oylama öncesi, AB ile maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde dün gece uzlaşıya varmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, taraflardan herhangi birinin ''tedbir maddesi''ni kötüye kullanması durumunda Brexit anlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri maddeyi askıya alabilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:33
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