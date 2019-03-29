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"Brexit'te anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo"

AB Komisyonu Sözcüsü:- "12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir"

29 Mart 2019 Cuma 18:32
"Brexit'te anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan'da "anlaşmasız ayrılığın" muhtemel senaryo olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun İngiliz parlamentosundaki oylamayı üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan'a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere'nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

- "Anlaşmasız ayrılık muhtemel senaryo"

AB Komisyonu Sözcüsü, "12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AB'nin 2017'den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıkladı.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:32
  1. AB
  2. AB Komisyonu
  3. ayrılık anlaşması
  4. Brexit
  5. İngiltere Parlamentosu

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