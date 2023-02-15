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Avrupa Brexit'in İngiltere ekonomisine maliyeti açıklandı
Avrupa

Brexit'in İngiltere ekonomisine maliyeti açıklandı

İngiltere Merkez Bankası üyesi, ülkenin AB'den çekilmesinden bu yana 35 milyar doları aşkın ticari yatırımın silindiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:16:00 -
Brexit'in İngiltere ekonomisine maliyeti açıklandı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Politika Komitesi Monetary'nin dış üyesi Jonathan Haskel tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ülkeye 29 milyar sterline (35 milyar doların üzerinde) iş yatırımına mal oldu ve verimlilikteki yavaşlamayı ağırlaştırdı.

Araştırma, 2016 referandumundan bu yana iş yatırımlarındaki büyüme eksikliğinin Birleşik Krallık'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1,3'üne veya hane başına yaklaşık 1.000 sterlin (1.221 dolar) eşdeğer olduğunu gösterdi.

BoE'nin 2026 tahmin döneminin sonunda, mevcut ticari yatırım seviyeleri ile 2016 öncesi arasındaki fark büyümenin yüzde 2,8'ine yükseldi. 

BoE'nin oran belirleyicisi, oylamanın ardından İngiltere'nin hemen önceki altı yılın trendinin gerisinde kalmaya başladığına ve diğer büyük sanayileşmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında “çok daha fazla zarar gördüğüne” işaret etti.

Haskel'in yorumları, BoE'nin politika yapıcısı Catherine Mann'ın bu ayın başlarında İngiltere'nin AB serbest ticaret bölgesinden çekilmesinin ülkedeki aşırı enflasyondan sorumlu olduğu yönündeki açıklamasını takip ediyor.

Geçen yıl yüzde 11,1 ile kırk yılın en yüksek seviyesine ulaşan Birleşik Krallık enflasyonu, küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün ortasında yüzde 10,5'e biraz soğudu, ancak yine de BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerindeydi.

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