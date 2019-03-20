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"Brexit'in ertelenmesinin AB'ye maliyeti olur"

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier:- "Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur"- "Herkes anlaşmasız ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını tamamlamalı. AB tarafı bu ihtimale karşı hazır"

20 Mart 2019 Çarşamba 00:12
"Brexit'in ertelenmesinin AB'ye maliyeti olur"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit'in ertelenmesine ilişkin, "Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur." dedi.

Brüksel'de toplanan AB Genel İşler Konseyi sonrasında basına açıklamalarda bulunan Barnier, İngiliz parlamentosunun anlaşmasız ayrılığı reddetmesinin bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Barnier, "Herkes anlaşmasız ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını tamamlamalı. AB tarafı bu ihtimale karşı hazır." ifadesini kullandı.

- "Maliyeti olur"

İngiliz parlamentosunun aynı zamanda Brexit'i ertelemeyi de oyladığını anımsatan Barnier, talep edilmesi durumunda buna 27 AB ülkesinin liderinin karar vereceğini kaydetti.

AB liderlerinin bu yönde bir karar alabilmesi için İngiltere'nin somut bir plan ortaya koyması gerektiğini belirten Barnier, "Erteleme ayrılık anlaşmasının onaylanma ihtimalini artıracak mı? Yoksa İngiltere gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon üzerinde mi çalışmak için zaman istiyor?" sorularını yöneltti.

Barnier, erteleme süreci sonrasında, "tekrar aynı noktaya dönülmeyeceğinin" garanti altına alınması gerektiğine işaret ederek, "Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur." değerlendirmesini yaptı.

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta Birlikten ayrılması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 00:12
  1. AB
  2. Barnier
  3. Brexit
  4. İngiltere

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