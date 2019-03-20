0553 313 94 23

"Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:- "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacak ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek"

20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
"Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir"

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in ertelenmesinin AB liderlerinin 21-22 Mart'ta Brüksel'deki toplantısında karara bağlanmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Juncker, Deutschlandfunk radyosuna İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacağı ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek çünkü Başbakan Theresa May'in hem kabinesinde ve hem de İngiltere Parlamentosunda herhangi bir anlaşması yok." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in ertelenmesini sağlamak için neye ihtiyaç duyacağının sorulması üzerine Juncker, "Müzakere edilen anlaşmanın onayını ve zamanlama konusunda (Brexit) net fikirleri getirmesi gerekir." yanıtını verdi.

İngiltere’nin neye evet diyebileceğini bilmediği sürece bir karara varamayacağını ifade eden Juncker, Brexit’i tekrar müzakere etmeyeceklerini ve daha önce verilen ek güvencelerin üstüne ek güvence olmayacağını vurguladı.

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
  1. AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker
  2. Brexit
  3. ertelenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız."
    1. Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu..
    3. Günün ilk yarısında en çok değer..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Günün ilk yarısında en çok değer..
    6. Borsada işlem hacmi sıralaması
    7. Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında..
    8. Borsada endekslerin değişimi
    9. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    10. 'Elektronik sigara kalp krizi riskini..
    11. Borsada günün ilk yarısı
    12. Denizli Valiliği: Depremde 30 ev..
    13. Borsada günün ilk yarısı
    14. Pakistan'da saldırı! Ölüler var
    15. Geleceğin edebiyatçıları ödüllerine..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse..
    17. Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu..
    18. Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme..
    19. Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir..
    20. Ekmeğini çöpten çıkarıyor
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin