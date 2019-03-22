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Brexit'i iptal dilekçesine 2 milyon 500 bin imza

İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve İngiliz hükümetine Brexit'i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı

22 Mart 2019 Cuma 11:00
Brexit'i iptal dilekçesine 2 milyon 500 bin imza

LONDRA (AA) - İngiliz hükümetine Brexit'i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı.

İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 4 günde 2 milyon 451 bine ulaştı.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit'i "halkın iradesi" şeklinde sunduğu hatırlatılarak, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

- Hükümet yanıtlayacak, Parlamento tartışacak

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi Parlamentoda tartışılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Dün yapılan AB liderler zirvesinde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Ekim ayında Londra'da 700 bine yakın kişiyi toplayan Brexit karşıtı gruplar kentte yarın da büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:00
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere

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