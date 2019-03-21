0553 313 94 23

Brexit'i iptal dilekçesine 1 milyondan fazla imza

İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu aştı

21 Mart 2019 Perşembe 19:20
Brexit'i iptal dilekçesine 1 milyondan fazla imza

LONDRA (AA) - İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken, parlamentonun dilekçelere ayrılan internet sitesi çöktü.

İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 3 günde 1 milyonu geçti.

Dilekçe nedeniyle internet sitesi bir süre teknik sorun yaşarken, parlamentonun dilekçe komisyonu da Twitter hesabından yayımladığı mesajda “İnternet sitesinin bugüne kadar gördüğü en yüksek imza hızına ulaşıldı. Sitenin çalışır kalması için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık.” ifadelerine yer verdi.

“50. maddeyi iptal et ve AB’de kal” başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit’i “halkın iradesi” şeklinde sunduğu hatırlatılarak, “AB’de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

- Hükümet yanıtlayacak, parlamento tartışacak

İngiltere’de parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe bir yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi parlamentoda tartışılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı bir kararla İngiltere’nin 50. Maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini AB Konseyi'ne iletmişti.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:20
  1. 50. madde
  2. Brexit
  3. İngiliz Parlamentosu
  4. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması tarifi
    1. Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana..
    2. Facebook'tan büyük skandal! Yeni..
    3. 20 bin öğretmen atamasının branş..
    4. Londra polisi cuma namazında camileri..
    5. Manisa Büyükşehir’den amatör spor..
    6. Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!
    7. Ormanlı’da millet bahçesi ve dere..
    8. Hakan Keleş: "Yabancı sınırından çok..
    9. Karabük’te trafik kazası: 1 ağır yaralı
    10. Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    11. Bitlis’te jandarmadan uyuşturucu..
    12. Alaşehir’de Nevruz Bayramı kutlaması
    13. Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi..
    14. Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 numaralı..
    15. Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55..
    16. Alaşehir’de ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    17. Özhaseki: “Hangi hünerin karşılığında..
    18. Preslenmiş varil içerisinden ceset..
    19. Almanya'daki IGMG davası
    20. "Hizbullah'a yönelik yaptırımlar..
    21. Harvard Üniversitesine "köle..
    22. ANKA-AKSUNGUR ilk uçuşunda göz doldurdu!
    23. "Dünyada çok daha söz sahibi bir..
    24. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan..
    25. Pompeo "Ağlama Duvarı"nı ziyaret etti
    26. IKBY'den YPG/PKK açıklaması!..
    27. Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu
    28. Havuzda elektrik akımına kapılanların..
    29. Yemen yönetiminden "BM görevlileri..
    30. Karadeniz somonuna talep patladı!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!