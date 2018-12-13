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Brexit, İngiltere'de konut sektörünü vurabilir

Royal Institution of Chartered Surveyors, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu, gelecek 3 yıl boyunca ülkede satılacak konut sayısı ve fiyatının azalmasının beklendiğini belirtti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:02
Brexit, İngiltere'de konut sektörünü vurabilir

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin, ülkenin konut piyasasını olumsuz etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Royal Institution of Chartered Surveyors'tan (RICS) yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu, gelecek 3 yıl boyunca ülkede satılacak konut sayısı ve fiyatının azalmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere’de önceki döneme kıyasla artık daha az kişinin evini satışa çıkardığı belirtilen açıklamada, ülke genelinde evlerin satışa çıkarılmasından satışına kadar geçen sürenin ortalama 4 ay olduğu, bunun 2016’dan bu yana en uzun süreci oluşturduğu bildirildi.

RICS Başekonomisti Simon Rubinsohn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Araştırmalarımıza göre, devem eden belirsizlikler İngiliz konut sektörü üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Daha büyük risk ise olumsuz gelişmelerin, konut planlarına da yayılarak ülkedeki konut krizinin çözümünü daha da zorlaştırması." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:02
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