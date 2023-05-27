  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Bilgin'den canlı yayında milyonlarca kişiyi umutlandıran açıklaması! Harekete geçtiler

Depremzedelerde rehavet yok! Sandığa gidiyorlar

Gram altın rakamı için kritik yorum! Fiyatları gören yatırımcıların dili tutuldu: Altın rakamlarında sıcak gelişme!

Türkiye'ye teklif: Türk şirketlere flaş petro kimya tesisi teklifi! Libya ile ikili ticareti hızlandıracak kapıda vize uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması

28 Mayıs'a ilişkin son anket verilerini paylaştılar!

Alman devinden lastikte çevreci beklenmedik hamle! Araç sahipleri dikkat: Türkiye'nin kapısı çaldılar

'Belediyeleri PKK'nın elinden aldık' diyen Bakan Soylu açıkladı! İşte bu yıl dağa çıkabilen terörist sayısı

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

CHP'nin kalesi İzmir'de başörtülü kadına çirkin saldırı! "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"
Avrupa Brexit hesabı tutmadı: İngiltere’ye rekor göçmen girişi
Avrupa

Brexit hesabı tutmadı: İngiltere’ye rekor göçmen girişi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:06:00 -
Brexit hesabı tutmadı: İngiltere’ye rekor göçmen girişi

Ukrayna ve Hong Kong’dan gelenlerin etkisiyle İngiltere’ye gelen kayıtlı göçmen sayısı 600 bini geçerek rekor kırdı. Gelişme ‘AB’den ayrılırsak göç azalır’ söyleminin boşa çıktığı şeklinde yorumlandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde (Brexit), bu politikadan yana olan siyasilerin en önemli propaganda malzemesi göçtü. Bu kesimlere göre Brexit göçü azaltacaktı. Açıklanan son veriler ise İngiltere’ye göçün rekor düzeye çıktığını gösterdi.

MANŞ’TAN KAÇAK GEÇİŞ ARTTI

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından önceki gün açıklanan rakamlara göre 2022’de İngiltere’ye yaklaşık 1.2 milyon kişi gelirken 557 bin kişi ülkeden ayrıldı. Bu da net göçün 606 bin olduğu anlamına geliyor. Bu kayıtlara geçen en yüksek artış ve bu sayı İngiltere’ye kuraldışı giren göçmenleri kapsamıyor. Manş Denizi’nden bu ülkeye giriş yapanların sayısının da geçen yıl yüzde 60 artarak 45 bine ulaştığı kaydediliyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Rakamlar çok yüksek, bu kadar basit ve ben onları aşağı çekmek istiyorum” dedi. Sunak’ın hedefi net göçü, göreve geldiğindeki seviye olan beş yüz binin altına çekmek ve Manş Denizi’nden kuraldışı geçişleri durdurmak.

Sayıdaki artışta Rus işgalinden kaçan Ukraynalılara ve artan siyasi baskı nedeniyle Hong Kong’u terk edenlere verilen insani vizelerin de etkisi var. Bu kesimlerin yanı sıra AB dışı ülkelerden İngiltere’ye eğitime ya da çalışmaya gelenlere ve bunların ailelerine verilen vizelerde de artış söz konusu. Göç uzmanları, 2022’de kaydedilen rekor artışın uzun vadeli olup olmayacağını söylemek için erken olduğu görüşünde. 

FRANSIZ ASKERLERE SORUŞTURMA

- Fransa’dan İngiltere’ye kuraldışı geçişlerde yoğun şekilde kullanılan Manş Denizi’nde 2021 sonunda tekneleri batan, yaşları 7 ile 46 arasında değişen 27 göçmenin ölümüyle ilgili olarak beş Fransız askeri hakkında soruşturma başlatıldı. Üç kadın, iki erkek asker hakkındaki soruşturmanın gerekçesi ise tehlike altındaki bir kişiye yardım etmemek. Fransız yetkililerin olayla ilgili olarak yaklaşık on beş kez yardıma çağrılmalarına rağmen göçmenlerin yardımına gitmemelerinden şüpheleniliyor.

İngiltere'den Kosova için NATO ve AB kararı: Küçük değil büyük başarılar! Hesabından paylaşım yaptığı o anlar..
İngiltere'den Kosova için NATO ve AB kararı: Küçük değil büyük başarılar! Hesabından paylaşım yaptığı o anlar..

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere'den Kosova için NATO ve AB kararı: Küçük değil büyük başarılar! Hesabından paylaşım yaptığı o anlar..

İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...
İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...

Spor

İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu! Rashica ve Icardi...

Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!
Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!

Dünya

Hollanda İstiyor, peşine düştü: İngiltere, Danimarka ve Belçika'yla birlikte Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimi planı!

İngiltere’nin en hızlı tren yolunda Türk imzası
İngiltere’nin en hızlı tren yolunda Türk imzası

Dünya

İngiltere’nin en hızlı tren yolunda Türk imzası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir
Yaşam

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı; uzman isimden de yağışlara ilişkin açıklama geldi. Haziran ayına sayılı günler kalması..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Gram altın , ons altındaki geri çekilmenin..
Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı
Medya

Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı protokolün CHP için bir ut..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23