Brexit hesabı tutmadı: İngiltere’ye rekor göçmen girişi
Ukrayna ve Hong Kong’dan gelenlerin etkisiyle İngiltere’ye gelen kayıtlı göçmen sayısı 600 bini geçerek rekor kırdı. Gelişme ‘AB’den ayrılırsak göç azalır’ söyleminin boşa çıktığı şeklinde yorumlandı.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde (Brexit), bu politikadan yana olan siyasilerin en önemli propaganda malzemesi göçtü. Bu kesimlere göre Brexit göçü azaltacaktı. Açıklanan son veriler ise İngiltere’ye göçün rekor düzeye çıktığını gösterdi.
MANŞ’TAN KAÇAK GEÇİŞ ARTTI
Ulusal İstatistik Ofisi tarafından önceki gün açıklanan rakamlara göre 2022’de İngiltere’ye yaklaşık 1.2 milyon kişi gelirken 557 bin kişi ülkeden ayrıldı. Bu da net göçün 606 bin olduğu anlamına geliyor. Bu kayıtlara geçen en yüksek artış ve bu sayı İngiltere’ye kuraldışı giren göçmenleri kapsamıyor. Manş Denizi’nden bu ülkeye giriş yapanların sayısının da geçen yıl yüzde 60 artarak 45 bine ulaştığı kaydediliyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Rakamlar çok yüksek, bu kadar basit ve ben onları aşağı çekmek istiyorum” dedi. Sunak’ın hedefi net göçü, göreve geldiğindeki seviye olan beş yüz binin altına çekmek ve Manş Denizi’nden kuraldışı geçişleri durdurmak.
Sayıdaki artışta Rus işgalinden kaçan Ukraynalılara ve artan siyasi baskı nedeniyle Hong Kong’u terk edenlere verilen insani vizelerin de etkisi var. Bu kesimlerin yanı sıra AB dışı ülkelerden İngiltere’ye eğitime ya da çalışmaya gelenlere ve bunların ailelerine verilen vizelerde de artış söz konusu. Göç uzmanları, 2022’de kaydedilen rekor artışın uzun vadeli olup olmayacağını söylemek için erken olduğu görüşünde.
FRANSIZ ASKERLERE SORUŞTURMA
- Fransa’dan İngiltere’ye kuraldışı geçişlerde yoğun şekilde kullanılan Manş Denizi’nde 2021 sonunda tekneleri batan, yaşları 7 ile 46 arasında değişen 27 göçmenin ölümüyle ilgili olarak beş Fransız askeri hakkında soruşturma başlatıldı. Üç kadın, iki erkek asker hakkındaki soruşturmanın gerekçesi ise tehlike altındaki bir kişiye yardım etmemek. Fransız yetkililerin olayla ilgili olarak yaklaşık on beş kez yardıma çağrılmalarına rağmen göçmenlerin yardımına gitmemelerinden şüpheleniliyor.
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