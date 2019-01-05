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Brexit, Danimarkalıları AB’ye yaklaştırdı

Danimarka’da ülkenin AB’den ayrılması yönünde halk oylaması yapılmasını isteyenlerin oranı azaldı

05 Ocak 2019 Cumartesi 06:37
Brexit, Danimarkalıları AB’ye yaklaştırdı
KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını isteyenlerin oranı azalış gösterdi.

Yapılan bir araştırmaya göre, Danimarkalıların yüzde 62’si Danimarka’nın AB’de kalıp kalmayacağı yönünde bir halk oylaması yapılmasına karşı çıkarken, sadece yüzde 26’lık bir kesim ise bu tür halk oylaması yapılmasını destekliyor.

Araştırmaya katılan Danimarkalıların yüzde 66’sı, Danimarka’nın AB’de kalıp kalmayacağı yönünde bir referanduma gidilmesi durumunda, AB’de kalmak için oy vereceğini belirtirken, yüzde 22’lik bir kesim ise tercihinin AB’den ayrılmak olduğunu ifade ediyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit) ilgili 2016 yılında gerçekleştirilen referandum öncesi yapılan araştırmada, Danimarkalıların yüzde 33’ü, Danimarka’nın da AB’den ayrılmak için halk oylaması düzenlemesi fikrini destekliyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 06:37
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. Danimarka
  5. halkoylaması
  6. referandum

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