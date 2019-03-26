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Brexit Bakanlığından Parlamentoya "gerçekçilik" çağrısı

İngiltere Brexit Bakanlığı, Parlamentoyu "gerçekçi" olmaya ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirmeye çağırdı- Parlamentonun yarın oylayacağı senaryolar arasında Brexit'in iptali ile yeni Brexit referandumunun da yer alması bekleniyor

26 Mart 2019 Salı 12:20
Brexit Bakanlığından Parlamentoya "gerçekçilik" çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere'de Brexit Bakanlığı, Parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.

İngiliz Parlamentosunun dün yapılan oylamada, hükümetin karşı çıkmasına rağmen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda farklı seçenekleri oylama kararı almasının ardından Brexit Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

Hükümetin grup kararı alarak karşı çıktığı teklifin milletvekillerince kabul edilmesinin "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu teklifle, sonraki adımları belirlemek Parlamentonun işi ancak hükümet olarak parlamentoyu gerçekçi olmaya ve AB ile müzakerelerde hayata geçirilebilecek seçenekleri değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Parlamentosu dün gece yapılan oylamada, Brexit seçeneklerini görüşmek üzere parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten 1 günlüğüne alan değişiklik teklifini kabul etmişti.

Hükümetteki Muhafazakar Partinin "hayır" oyu için grup kararı aldığı oylamada, "evet" oyu veren Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington, Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Sağlık Bakanlığındaki düşük dereceli bakanlardan Steve Brine istifa etmişti.

Parlamentonun kabul ettiği kararın ardından Başbakan Theresa May, bu sabah bakanlar kurulunu son 24 saatte ikinci kez topladı. May'in başkanlığındaki toplantı halen devam ediyor.

- Süreç

Parlamentonun yarın oylayacağı senaryolar arasında Brexit’in iptali ile yeni Brexit referandumunun da yer alması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.

Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Yeni referandum talebiyle cumartesi günü Londra'da yapılan yürüyüşe 1 milyondan fazla kişi katılmıştı. İngiliz Parlamentosuna Brexit'in iptali talebiyle sunulan dilekçedeki imza sayısı da 5 milyon 600 bini geçti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:20
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiliz Parlamentosu
  4. İngiltere
  5. Theresa May

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