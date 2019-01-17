Brexit "B Planı" oylamasının tarihi açıklandı İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak. Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı. İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti. Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor. Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

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