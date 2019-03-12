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Brexit Anlaşması'nda flaş gelişme! İngiltere yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etti

Ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı ''tedbir maddesi''yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini açıklayan İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ''tedbir maddesi''nin yürürlüğüneAralık 2020'de son verilmesini sağlayacak ortak bir mekanizma üzerinde de uzlaşıldığını kaydetti.

12 Mart 2019 Salı 07:15
Brexit Anlaşması'nda flaş gelişme! İngiltere yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etti

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ''Brexit anlaşmasında yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettik.'' dedi.

Hükümetin elde ettiği değişikliklere göre, AB'nin, İngiltere'yi  ''tedbir maddesi''ni kullanarak müzakere sürecinde mahsur bırakmasının önüne  geçileceğini belirten Liddington, AB'nin böyle bir niyetle hareket etmesi  halinde, konunun bağımsız hakemliğe götürülmesi için zemin oluşacağını söyledi.

Liddington, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''nin yürürlüğüne  Aralık 2020'de son verilmesini sağlayacak ortak bir mekanizma üzerinde de uzlaştığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, müzakereleri sonuca  bağlamak üzere AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Fransa'nın Strasbourg  kentinde akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak ikilinin düzenlemesi beklenen  ortak basın toplantısı henüz gerçekleşmedi.

Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi  İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için  formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu  maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması  üzerinde çalışıyordu.

''Tedbir maddesi'', İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması  imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna  ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

Maddeye karşı çıkanlar, bu düzenlemenin İngiltere'yi AB ile sonu  gelmez bir müzakere sürecinde bırakacağını savunuyordu.

Avam Kamarası, Brexit anlaşmasının yeni halini bugün oylayacak.

Başbakan May'in, oylama öncesinde parlamentoyu, yeni uzlaşının  detayları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.

Brexit anlaşmasının eski hali, 15 Ocak'ta yapılan oylamada, 230 oy  farkla reddedilmişti.

İngiltere'de önceki yıl istifa eden Başbakan Yardımcısı Damian  Green'in yerine henüz atama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 07:15
  1. ingiltere
  2. İngiliz parlamentosu
  3. 'Brexit
  4. Tedbir maddesi

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