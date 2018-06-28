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Brett McGurk: Türkiye ile Menbiç iş birliği başarılı oldu

Menbiç yol haritasının başarıyla uygulandığını söyleyen McGurk "Türkiye ile birlikte özellikle Menbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız iş verimli oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:10
Brett McGurk: Türkiye ile Menbiç iş birliği başarılı oldu

BD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile ABD'nin özellikle Menbiç merkezli iş birliğinin başarılı olduğunu söyledi. Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'na katılan McGurk, DEAŞ Karşıtı Koalisyonun son faaliyetlerini anlattı. ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, şu ifadeleri kullandı: NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Menbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız. 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:10
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