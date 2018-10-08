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Brett McGurk, cumhurbaşkanı anlaşmazlığından sonra ilk kez IKBY'de

Amerika Başkanı Trump’un DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, IKBY'de temaslarda bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
Brett McGurk, cumhurbaşkanı anlaşmazlığından sonra ilk kez IKBY'de

ABD Başkanı Donald Trump’un DAEŞ ile Mücadele Özel  Temsilcisi Brett McGurk, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi  (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yaşanan cumhurbaşkanı  anlaşmazlığının ardından ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY)  temaslarda bulundu. 

McGurk, Erbil'in Salahaddin kasabasında IKBY eski Başkanı ve KDP Genel  Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Barzani'nin internet sayfasından yapılan açıklamada,  ikilinin Irak'taki son siyasi gelişmeler, 30 Eylül'de IKBY'de yapılan  milletvekili seçimleri ve ülkede yeni hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı  belirtildi.

Görüşmenin ardından McGurk akşam Süleymaniye'ye geçerek, KYB Genel  Sekreter Yardımcısı Kosret Resul ile bir araya geldi.

Resul'un basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede KDP  ve KYB arasında yaşanan cumhurbaşkanı sorunuyla ilgili fikir alışverişinde  bulunuldu.

Resul, KYB'nin IKBY'deki siyasi partiler arasında yaşanan sorunların  müzakere masasında çözüm bulunmasına önem verdiklerini ve mevcut çekişmelerin bir  kenara atılması gerektiğini ifade etti.

İkili görüşmede ayrıca, Irak'ta hükümetin en kısa sürede kurulmasını  önemsediklerini ve yeni kurulacak hükümetin anayasaya bağlılığı çerçevesinde  hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Irak meclisinde, KDP ve KYB'nin yaklaşık 3 haftadır üzerinde  çekişmeler yaşadığı cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 Ekim'de, KYB'nin adayı Salih 219  oyla yeni cumhurbaşkanı olmuştu. KDP adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy almıştı.

Barzani, seçim esnasında yayımladığı yazılı açıklamada,  cumhurbaşkanını seçme yöntemini sert bir dille eleştirerek, bundan sonra farklı  bir tavır sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. DAEŞ

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